Экс-полковник Захарченко опроверг написание "записки" покровителям

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, опроверг недавние новости о написанной им "записке" покровителям. В ней якобы Захарченко просил вытащить его из тюрьмы.

"Прочитал эту "записку". Фейк. Даже стиль текста не мой. Естественно, я никому ее не передавал", — пояснил экс-полковник "Московскому комсомольцу".

Захарченко рассказал, что появление "записки" — это попытка привязать к его делу "каких-то подельников".