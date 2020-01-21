Заключенный сбежал из красноярской тюрьмы, используя муляж

Заключенному удалось сбежать из исправительной колонии-поселения в Богучанском районе Красноярского края. Об инциденте сообщили в региональной прокуратуре.

"Осужденный, воспользовавшись отсутствием надзора и контроля со стороны дежурной смены, заложив муляж в спальное место, в ночное время скрылся с места отбывания наказания", - говорится в сообщении.

В тот же день беглеца задержали на железнодорожной станции Иланская. Против него было возбуждено уголовное дело по факту побега. Также в прокуратуре выяснили, что руководство колонии нарушило ряд статей УК РФ.