Следственный комитет возбудил уголовное дело против владельца пермского хостела "Карамель" по факту гибели двух и более лиц. Он объявлен в уголовный розыск. По оперативной информации, владелец хостела вылетел в Москву. Сейчас его местоположение неизвестно.
Подозреваемым оказался предприниматель Сергей Щербаков. Следователи провели у него дома обыск и изъяли сотовые телефоны, ноутбук, компьютер, а также документы на ИП.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.