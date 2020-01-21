Владелец пермского хостела, где погибли люди, скрылся в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело против владельца пермского хостела "Карамель" по факту гибели двух и более лиц. Он объявлен в уголовный розыск. По оперативной информации, владелец хостела вылетел в Москву. Сейчас его местоположение неизвестно.

Подозреваемым оказался предприниматель Сергей Щербаков. Следователи провели у него дома обыск и изъяли сотовые телефоны, ноутбук, компьютер, а также документы на ИП.