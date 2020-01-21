Сын чебоксарского мэра сядет в тюрьму из-за ДТП

В Чебоксарах прошло финальное заседание суда по делу Олега Ладыкова - сына мэра города. Следствие нашло доказательство того, что Ладыков виновен в ДТП с пострадавшими. В июле 2019 года друг обвиняемого за несколько секунд до аварии сделал фотографию, на которой видно, что Ладыков двигался со скорость 170 километров в час.

Эксперты смогли доказать, что на такой скорости водителю не удалось справиться с управлением. Все время Ладыков пытался уйти от следствия. Его смогли задержать спустя несколько месяцев. Сын мэра Чебоксаров отправится в колонию общего режима на 3 года и 9 месяцев.