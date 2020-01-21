Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что бывшему генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда президента в Северо-Кавказском округе. По словам Пескова, Владимир Путин провел встречу с Юрием Чайкой и Игорем Красновым.
Президент России призвал кандидата на должность генерального прокурора "сохранять акценты ведомства в борьбе с коррупцией и надзоре за соблюдением законности в социальной сфере".
"Юрий Чайка много очень сделал для того, чтобы настроить прокуратуру для работы именно в этом направлении, прошу Вас сохранить эту тенденцию", - сказал Путин.
Примечательно, что полпредом соседнего Южного федерального округа является Владимир Устинов, которого Юрий Чайка сменил на должности генпрокурора РФ в 2006 году.
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