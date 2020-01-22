Американское агентство по развитию космоса в течение ближайших пяти лет запустит 1000 спутников. В том случае, если США смогут осуществить эту идею, то РФ будет сложнее вести с ними высокотехнологичную войну.
Пентагон сможет управлять целой армией беспилотников, крылатые ракеты станут еще точнее, а расчетам ЗРК станет намного проще отслеживать пуски российских ракет.
США уже через два года намерены запустить несколько десятков спутников.
Большая часть спутниковых систем состоит из нескольких аппаратов. Все они работают на геосинхронной орбите. Они смогут отследить запуски баллистических ракет, в том числе и гиперзвуковых.
Первые спутники будут прототипами, их будут использовать около пяти лет, после чего на их основе будут созданы более совершенные модели аппаратов.
Стоимость каждого спутника оценивается в $10 млн. Спутники обеспечат оперативной информацией истребители США.
Главная задача заключается в том, чтобы исключить посредников, что позволит ускорить обмен данными и максимально быстро передавать информацию военным.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разведка США подозревает Россию в создании боевых "спутников-убийц".
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.