США намерены задавить Россию в космосе тысячей спутников

Американское агентство по развитию космоса в течение ближайших пяти лет запустит 1000 спутников. В том случае, если США смогут осуществить эту идею, то РФ будет сложнее вести с ними высокотехнологичную войну.

Пентагон сможет управлять целой армией беспилотников, крылатые ракеты станут еще точнее, а расчетам ЗРК станет намного проще отслеживать пуски российских ракет.

США уже через два года намерены запустить несколько десятков спутников.

Цель США - создать новую "космическую архитектуру" национальной обороны

Большая часть спутниковых систем состоит из нескольких аппаратов. Все они работают на геосинхронной орбите. Они смогут отследить запуски баллистических ракет, в том числе и гиперзвуковых.

Первые спутники будут прототипами, их будут использовать около пяти лет, после чего на их основе будут созданы более совершенные модели аппаратов.

Стоимость каждого спутника оценивается в $10 млн. Спутники обеспечат оперативной информацией истребители США.

Главная задача заключается в том, чтобы исключить посредников, что позволит ускорить обмен данными и максимально быстро передавать информацию военным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разведка США подозревает Россию в создании боевых "спутников-убийц".