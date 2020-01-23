Статистика рулит всем: полицейский ради нее придумал преступление

В Кургане за любовь к высоким показателям статистики уволен оперуполномоченный сотрудник полиции.

Как сообщает, пресс-служба областной прокуратуры, экс-полицейский сейчас — фигурант уголовного дела.

В чем обвиняется экс-полицейский

По данным следствия, он придумал "оригинальный способ" повышения показателей своей работы и даже сумел убедить местных жителей ему в этом помочь.

Бывший оперуполномоченный нашел людей, которые согласились "хранить при себе" наркотики. А "бравый полицейский" их "нашел, задержал и привлек к уголовной ответственности".

"Будучи сотрудником полиции, он сознательно обманывал "помощников": дело -то "липовое", а ответственность за хранение наркотических веществ — реальная. Вряд ли об этом исполнители ролей были предупреждены", — рассказывают следователи.

И что дальше?

Сейчас "находчивый опер" ждет суда. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.