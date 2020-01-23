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Источник Правда.Ру

ФСБ вычислила "телефонного минера", терроризировавшего страну

Силовые структуры » ФСБ

Федеральная служба безопасности сегодня определила местонахождение телефонного террориста, который с ноября 2019 года массово рассылал сообщения о бомбах, якобы, заложенных в различных учреждениях — преимущественно образовательных — с массовым пребыванием людей.

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail. com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования. В тексте также указывались более 16 тысяч, якобы, заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т. д.). Все угрозы носили ложный характер", — написано в сообщении, размещённом пресс-службой ведомства на официальном сайте.

Десятки детсадов, школ и судов "заминированы" сегодня

Последняя "атака" была совершена сегодня. И опять на уральский и дальневосточный регионы и город Москва. После эвакуации людей и проверки зданий стало понятно, что сообщения были ложные.

На момент публикации материала, уточняет Роскомнадзор, администрация нидерландского ресурса "Startmail.com на запрос российской стороны не отреагировала и данных о владельцах почтовых ящиков, перечисленных в запросе, не предоставила".

Сайт, которым пользовался экстремист, заблокирован

Генпрокуратурой России совместно с Роскомнадзором выдано представление на блокировку сервиса Startmail. com на всей территории РФ.

"С 23 января осуществляется ограничение доступа к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail. com", — сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности.

Темы фсб телефонный минер телефонный террорист
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