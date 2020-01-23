Специалисты агентства перспективных оборонных разработок министерства обороны США уже приступили к работе.
Робот не будет иметь никаких помещений для сотрудников. Проект предусматривает создание корпуса корабля бортовых систем.
Пока для надводного робота не будет никакой нагрузки, но специалисты создадут для нее отсеки.
О других подробностях разработки пока не сообщается.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США изобрели робота-носильщика.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".