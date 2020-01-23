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Источник Правда.Ру

В США разработают полностью безэкипажный корабль с нуля

Силовые структуры » Министерство обороны

Специалисты агентства перспективных оборонных разработок министерства обороны США уже приступили к работе.

В США планируют разработать нового надводного робота

Робот не будет иметь никаких помещений для сотрудников. Проект предусматривает создание корпуса корабля  бортовых систем.

Пока для надводного робота не будет никакой нагрузки, но специалисты создадут для нее отсеки.

О других подробностях разработки пока не сообщается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  в США изобрели робота-носильщика.

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