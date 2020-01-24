В Турции хотят изучить совместимость истребителей F-35 и ЗРС С-400

Анкара всерьез рассматривает вопрос об изучении совместимости истребителей F-35 производства США и российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф". С инициативой выступил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.

Обращаясь к представителям стран НАТО, Чавушоглу выразил уверенность в том, что истребители США и российские ЗРК как раз совместимы. Учитывая эффективность последних, их можно было бы внедрить в систему безопасности НАТО. Глава МИД Турции уверен, что С-400 абсолютно безопасны для Североатлантического альянса.

"Беспокойство заключается в том, что истребители F-35 и системы C-400 несовместимы. Давайте создадим рабочую группу, НАТО сможет руководить ею. Позвольте экспертам изучить этот вопрос и сделать оценку", — сказал Чавушоглу.

США были против закупки техники РФ

Главная претензия США к Турции из-за закупки техники РФ состоит в том, что вооружение российского производства якобы может нести угрозу для стран НАТО. В то же время в Анкаре объясняют причину приобретения С-400 некрасивой историей с приобретением американских систем ПРО Patriot.

Напомним, в сентябре 2017 года стало известно о заключении между Турцией и Россией контракта на поставку ЗРК С-400. Соглашение подразумевает покупку двух дивизионов "Триумфа" на сумму 2,5 млрд долларов. Контракт полностью выполнен осенью 2019 года.