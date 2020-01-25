Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент России Владимир Путин поручил проверить "законность и обоснованность" обвинительного приговора фигуранту "московского дела" Константину Котову. Его задержали после санкционированного митинга в Москве 10 августа и предъявили обвинения по статье 212 УК РФ.

Тверской суд столицы приговорил молодого человека к четырем годам колонии общего режима. Проверять законность вынесения приговора будет новый генеральный прокурор России Игорь Краснов.