Президент России Владимир Путин поручил проверить "законность и обоснованность" обвинительного приговора фигуранту "московского дела" Константину Котову. Его задержали после санкционированного митинга в Москве 10 августа и предъявили обвинения по статье 212 УК РФ.
Тверской суд столицы приговорил молодого человека к четырем годам колонии общего режима. Проверять законность вынесения приговора будет новый генеральный прокурор России Игорь Краснов.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".