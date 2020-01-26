В Афганистане обстрелян Ми-8 с гражданами Украины на борту

В Афганистане молдавский вертолет Ми-8 подвергся обстрелу из ручного противотанкового гранатомета. Сообщается, что вертолет стоял на земле, когда его атаковали. На нем работали граждане Украины, доставляя гуманитарные грузы.

Пресс-служба Органа гражданской авиации Молдавии сообщила, что в результате обстрела пострадали украинцы командир экипажа и инженер-механик. На борту также находился второй пилот из Молдавии, который не получил травм. Сейчас пострадавшие граждане Украины находятся в больнице.