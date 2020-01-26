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Россиянин отправил в США по почте секретную военную разработку

Силовые структуры » Министерство обороны

Полицейские задержали мужчину, который пытался переправить в США новейшую военную радиостанцию Р-853В1. Примечательно, что злоумышленник использовал обычную почтовую службу. Радиостанция была отправлена еще в апреле 2019 года. Устройство обнаружили сотрудники таможни.

Информация была передана в правоохранительные органы. Полицейские сделали соответствующий запрос в Минобороны и получили ответ, что устройство - это новейшая военная радиостанция. Мужчину задержали 25 января, против него возбуждено уголовное дело.

почта таможня минобороны уголовное дело секретная разработка военная радиостанция
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