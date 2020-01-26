В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

В Госдуму поступил проект закона о запрете на свободную продажу полицейской формы. Законопроект направили в парламент общественные движения. По их мнению, в последнее время в стране участилось использование полицейской формы злоумышленниками.

В российском законодательстве уже предусмотрено наказание за незаконное ношение формы сотрудника полиции. Виновного в этом правонарушении ожидает штраф в размере 1,5 тысячи рублей и конфискация формы.