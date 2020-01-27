Под Челябинском успешно прошли учения Су-34

На аэродроме «Шагол» в Челябинской области прошли успешные испытания боевых самолетов Су-34. Специалисты Воздушно-космических сил России показали сразу несколько вариантов использования машины: различные элементы пилотажа и боевое применение.

Военные маневры проводились на разной высоте: от 300 метров до пяти тысяч километров. Скорость истребителей-бомбардировщиков составила до двух тысяч км/ч, а это уже сверхзвук. Как отметили военные, принимавшие участие в учениях, работе Су-34 не мешал даже сильный ветер.

Далее последует следующий этап: истребители отправятся в другой регион, чтобы на специальном аэродроме провести бомбардировку по условным наземным целям.

Модернизация по итогам опыта в Сирии

Ранее «Известия» сообщали, что ВКС РФ готовятся принять на вооружение сверхзвуковые истребители Су-34 с новыми возможностями (индекс НВО). Модернизация, как утверждает издание, будет проведена на основе боевого опыта этих машин в Сирии.

Ожидается, что поставки обновленных самолетов начнутся в нынешнем году. Самолеты получат: