Боевой экраноплан "Каспийский монстр" отправится в Дербент

В Дербенте создается военно-исторический парк "Патриот". Первым его экспонатом станет самый большой в мире боевой экраноплан "Лунь". Этот уникальный ракетоносец ранее стоял на вооружении Каспийской флотилии, а теперь станет экспонатом военно-исторического парка "Патриот". Музей создается как центр патриотического воспитания.

"Каспийский монстр" в деле

Экраноплан "Лунь" впервые показал себя в деле в 1985 году. Американцы, которые наблюдали за испытаниями неизвестного объекта из космоса, не зря назвали "Каспийским монстром". Его габариты - размах крыла 44 метра и длина 74 метра — позволяют говорить о том, что это самая большая машина в своем сегменте. После изучения данных разведки в США начали разработку своего экраноплана.

"Лунь" - легенда современности

"Монстр" был передан военным в 1990 году. Его вооружили шестью противокорабельными ракетами "Москит", которые способны уничтожить даже авианосец. После постройки первого экземпляра было начато производство второго. К 1991 году он был готов на 95%. Однако распад СССР сделал невозможным продолжение проекта. Готовый "Лунь" законсервирован и стоял в Каспийске.

"Невероятные размеры и технические характеристики экраноплана сделали его легендой современности. "Лунь" станет центром будущего парка "Патриот", где будут проходить открытые уроки истории, слеты "ЮнАрмии" и другие молодежные мероприятия", — сказал мэр Дербента Хизри Абакаров.

Как сообщает пресс-служба главы Дербента, в планах общеобразовательных учреждений — проведение ежегодных военно-патриотических мероприятий для подрастающего поколения всего юга России.