National Interest назвал малозаметным и смертоносным новый БПЛА С-70

Новый российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 "Охотник" выглядит очень многообещающе, говорится в новом обзоре российского оружия на страницах журнала The National Interest. Если российские разработчики еще поколдуют над его малозаметностью, беспилотник станет очень грозным оружием.

Автор статьи указывает на то, что "Охотник" — это тяжелый ударно-разведывательный дрон, выполненный по типу "летающее крыло". Это делает его хорошим дополнением к существующему в российской армии вооружению. К преимуществам С-70 The National Interest относит:

малозаметность;

смертоносность;

возможность проводить разведку;

способность быть средством радиоэлектронной борьбы.

Как может действовать "Охотник"

Эксперты издания проанализировали, как может быть использован С-70. Во-первых, как бомбардировщик. Дрон способен нести неуправляемые осколочные бомбы и взрывчатые аэрозольные смеси. Гарантированный разрушительный эффект атак "Охотника" возможен при использовании ядерного оружия или управляемых ракет.

Во-вторых, новый российский БПЛА может стать верным помощником в воздушном бою. Работая в небе совместно с пилотируемыми истребителями, например, с Су-57, один или два БПЛА могут играть роль "первопроходцев", разведчиков в опасных ситуациях, пока истребитель будет находиться в безопасности. То есть в этой машине соединены три очень мощные функции. "Охотник" может проводить атаки, быть разведчиком, а также проникать в воздушное пространство противника и мешать работе радаров, открывая путь для пилотируемых машин, констатирует The National Interest.