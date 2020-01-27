Россия передала Китаю вторую партию зенитных систем С-400

В Китай по морю доставлен второй комплект зенитных систем С-400 "Триумф". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в государственных структурах. Как отметил источник, технику доставили в Поднебесную морским караваном.

Военные КНР получили:

командный пункт;

пусковые установки;

станции обнаружения и связи;

вспомогательное оборудование;

запчасти и инструменты.

В комплекте непосредственно с техникой китайские военные получили порядка 120 ракет. Кроме оборудования и зенитных систем Россия обеспечит Китай гарантийным обслуживанием в течение 18 месяцев с момента передачи техники.

Экспортный контракт Россия и Китай подписали в 2015. КНР первой решила импортировать "Триумфы". Сейчас эти ЗРС стоят на вооружении в Белоруссии. Кроме того, начались поставки в Турцию, подписан контракт с Индией.

В России первый дивизион С-400 установили в 2007 году в городе Электросталь. Кроме того, на российской военной базе Хмеймим в Сирии также развернута система "Триумф".