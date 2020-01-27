Эксперт профильного американского журнала The Aviationist напомнил о знакомстве военнослужащих США с советским вертолетом Ми-24, который называют "Крокодилом". В статье, посвященной боевой машине, он отметил, что это случилось во время Афганской войны. Тогда ЦРУ поддержало "Талибан" (организация запрещена на территории РФ).
Вооруженный Ми-24 был признан спецслужбами США как грозное оружие. Для борьбы с "Крокодилами" американцы через несколько тайных подставных организаций предоставили переносные системы противовоздушной обороны (ПЗРК) "Стингер" FIM-92. С тех пор, отмечает автор статьи, вертолет Ми-24 "уважается как высокоэффективная система".
И сегодня, продолжает эксперт, эти боевые машины представляют угрозу. Именно поэтому недавно Пентагон организовал специальные учения с участием двух "Крокодилов".
"Согласно отчету главы журнала Vertical Magazine, два Ми-24 использовались в учениях в Девис-Монтене в симуляции потенциальной угрозы для США из Болгарии. Два штурмовых вертолета были когда-то выставлены в Музее авиации времен холодной войны. В 2017 году их начали использовать в военных маневрах в сценариях, имитирующих угрозы для морских пехотинцев США", — написал автор статьи.
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