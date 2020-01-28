Российские военные начали получать "браслеты-пейджеры" для караульных

В воинские части начались поставки "умных часов" — индивидуальных браслетов, которые будут отслеживать местонахождение людей во время несения караула и, считывая физиологические показатели, информировать "если что-то пойдет не так".

Об этом сообщил Сергей Левчук, генеральный директор компании "Аргус-Спектр", которая, по поручению Минобороны, занималась разработкой прибора.

Чем новые часы могут быть полезны военным

"В них встроен модуль ГЛОНАСС. Начальник караула всегда будет знать, где его боец, что с ним происходит. Например, если вдруг он (военнослужащий — прим. ред.) без сознания, то через минуту сигнал об этом поступит на центральный пункт и может поступить на такие же браслеты другим караульным. Также браслет работает как пейджер. Можно отправить какую-то информацию, которая будет воспроизведена на экране браслета. Есть электронный компас, например, предназначенный для Крайнего Севера или местности без ориентира", — рассказал Левчук.

При этом, по его словам, используемый канал связи "часов" с пунктом управления надежно защищен:

"там динамическое кодирование".

Часы прошли апробацию в войсках

Кстати, презентация часов — браслета состоялась еще в 2016 году. Все это время шло тестирование их в войсках. В частности, в подразделениях и частях, дислоцирующихся в Крыму.