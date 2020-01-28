Мотострелки готовятся к "Танковому биатлону" с БМП-2 и Т-72Б3

На базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища началась подготовка военнослужащих к Армейским международным играм 2020 года (АрМИ-2020). Мотострелки отработают элементы, которые являются основными на этом конкурсе. Это, например, стрельба в движении на различные дистанции. Во время испытания цели постоянно меняются.

В тренировках задействованы БМП-2 и танки Т-72Б3, прошедшие модернизацию. Несколько лет участия в "Танковом биатлоне" дали военным бесценный опыт, который используется при подготовке военнослужащих к соревнованиям.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу указал, что Россия отправила приглашения для участия в военных играх 90 странам, в том числе и государствам из блока НАТО.

"В этом году приглашения отправлены 90 государствам, включая членов Североатлантического альянса", — сказал министр.

Шойгу также рассказал, что в этих играх, которые состоятся в августе 2020 года, будет 31 конкурс. Россия готовится к прибытию порядка 250 команд. Ожидается приезд более 6000 военнослужащих из разных стран.