Перспективный транспортник Ил-112 получит новые шасси

Конструкторы Самарского завода "Авиаагрегат" до конца 2020 года передадут Воронежскому самолетостроительному обществу первую партию доработанного шасси, который будет установлен на новый перспективный легкий транспортный самолет Ил-112.

— Конструкторы "Авиаагрегата" провели доработку опор шасси и гидроцилиндров Ил-112, трубопроводов передней опоры шасси и рулежных гидроцилиндров, а также систем герметичности, — рассказали в пресс-службе концерна "Технодинамика", в который входит самарское предприятие.

Сообщается, что после доработки шасси прошли цикл заводских испытаний. Оптимизация шасси для Ил-112 проходит в соответствии с раннее принятым решением уменьшить взлетную массу транспортника. План конструкторов подразумевает использование легких композитных материалов при изготовлении деталей самолета. Кроме того, будут заменены рампы и створки грузового люка. В ноябре 2019 года сообщалось, что вес Ил-112 уже удалось снизить на тонну. Планируется, что третий транспортный самолет станет легче еще на две тонны.