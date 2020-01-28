СВР рассекретила имена семи разведчиков-нелегалов

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов, которые внесли большой вклад в безопасность страны. Среди них есть Герои СССР и России.

"Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин", - сообщили в СВР.

Все эти люди работали в зарубежных странах. В ведомстве пообещали опубликовать их биографии в ближайшее время. Некоторые люди из списка уже ушли из жизни.