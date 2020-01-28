Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся разведчиков-нелегалов

В этом году Служба внешней разведки (СВР) отмечает 100-летие со дня основания. В преддверии юбилея руководство ведомства приняло решение рассекретить имена выдающихся сотрудников "особого резерва". Глава СВР Сергей Нарышкин назвал имена сразу семи разведчиков-нелегалов. Это беспрецедентный случай, когда раскрыты сразу несколько агентов.

"Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин", — об этом он рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Директор СВР отметил, что эти люди самоотверженно и профессионально несли службу, доблестно стояли на страже национальной безопасности России. Работа разведчика-нелегала сложна, поскольку подразумевает проживание в иностранном государстве под видом его гражданина.

К слову, президент России Владимир Путин во время службы во внешней разведке СССР работал в направлении разведчиков-нелегалов. Ранее в в эфире программы "Вести в субботу" он назвал этих специалистов "особыми людьми".