В России стали меньше насиловать и убивать.
"В 2019 году снизилось на 7,3% (с 8574 до 7948) количество убийств, покушений на убийство, на 7,6% (с 23 тысяч 224 до 21 тысячи 465) — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.
Изнасилований и покушений на изнасилование зарегистрировано 3177, что на 5,8% меньше, чем в прошлый отчетный период.
А вот мошенничать злоумышленники стали, напротив, больше, особенно распространены такие виды преступлений в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области.
"Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 19,6% и составило 257 тыс. 187 преступлений", — отмечается в сообщении.
Ранее "Правда.Ру" сообщила о том, что в Астрахани задержали мужчину, который на протяжении 14 лет насиловал собственную дочь.
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