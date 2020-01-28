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Количество убийств и изнасилований в России в 2019 снизилось

Силовые структуры » МВД

В России стали меньше насиловать и убивать.

"В 2019 году снизилось на 7,3% (с 8574 до 7948) количество убийств, покушений на убийство, на 7,6% (с 23 тысяч 224 до 21 тысячи 465) — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.

Изнасилований и покушений на изнасилование зарегистрировано 3177, что на 5,8% меньше, чем в прошлый отчетный период.

А вот мошенничать злоумышленники стали, напротив, больше, особенно распространены такие виды преступлений в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области.

"Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 19,6% и составило 257 тыс. 187 преступлений", — отмечается в сообщении.

Ранее "Правда.Ру" сообщила о том, что в Астрахани задержали мужчину, который на протяжении 14 лет насиловал собственную дочь.

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