Берите пример с России: адмирал США оценил мощь и потенциал ВС РФ

Обозреватель издания Business Insider Кристофер Вуди обратил внимание читателей на то, что в последнее время в кругах высшего военного руководства Соединенных Штатов звучат призывы брать пример с России в вопросах обеспечения национальной безопасности.

В частности, пишет Вуди, речь идет о командующем военно-морскими силами в Европе и Африке, адмирале ВМФ США Джеймсе Фогго. Так, примерно месяц назад, обсуждая с журналистами вопросы внедрения в армию беспилотников, нового оружия, радаров дальнего действия, адмирал заявил, что нужно посмотреть, как Россия действует в этой сфере и перенять тактику у нее.

"Когда речь идет об оборонных возможностях, я всегда говорю союзникам и партнерам, что при ограниченности ресурсов стоит обратить внимание и задуматься о том, что русские делают для своей зоны ограничения доступа и маневра. Необходимо поискать подобные системы — умные мины, крылатые противокорабельные ракеты, береговые радары, которые будут действовать в единой связке", — сказал Фогго.

Он указал на то, что у России подход к созданию зон ограничения стоит детального изучения. Они состоят из противоракетных систем С-300 и С-400, противокорабельных ракетных систем, крылатых и баллистических ракет.