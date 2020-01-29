Министр связи предложил открыть для силовиков личные данные граждан

На заседании рабочей группы Госсовета по направлению коммуникаций и цифровой экономики новый министр связи Максут Шадаев выступил с предложением открыть для сотрудников силовых структур, которые уполномочены вести оперативно-розыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан, сообщает газета "Ведомости".

Шадаев подготовил интерактивную презентацию своих идей, которые продемонстрировал перед участниками встречи. По данным официального сайта Кремля, на заседании рабочей группы Госсовета присутствовали представители:

министерств и ведомств федерального значения;

различных комитетов Госдумы РФ;

региональных органов власти;

эксперты.

Кроме предложения открыть личные данные для силовиков и спецслужб, Шадаев выступил с предложениями по внедрению новых способов идентификации граждан, а также оптимизации доступа к госуслугам. Главная цель предложений - сокращение времени граждан для получения ответов на запросы у органов власти.

Ранее "Правда.Ру" писала о появлении в СМИ сообщений о том, что из сети алкомаркетов "Красное & Белое" "утекли" данные клиентов.