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Десять лет назад перспективный Су-57 впервые поднялся в воздух

Силовые структуры » Министерство обороны

Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 (заводской индекс Т-50), — детище ОКБ имени П. О. Сухого. Он создавался в рамках проекта ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Главная миссия Су-57 — прийти на замену тяжелому истребителю Су-27.

Новый двигатель на подходе

Пока у Су-57 нет собственного, оригинального двигателя. Но можно говорить, что силовая установка отечественного производства уже на походе. На первые серийные экземпляры истребителя будут установлены двигатели АЛ-41Ф1, а затем им на смену придут новые образцы под кодовым названием "Изделие 30", образцы которого уже испытываются в воздухе.

Преимущества Су-57

Главные характеристики истребителя Т-50 — малозаметность и многофункциональность. Он предназначен для ведения боя с любыми истребителями противника, для уничтожения наземных и надводных целей, способен выполнять функции ударного самолета и функции истребителя-перехватчика.

При проектировании и дальнейшего совершенствования конструкторы применяли и применяют новейшие технологии.

Темы т-50 су-57 сухой истребитель новое оружие оружие россии военная техника
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