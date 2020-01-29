Десять лет назад перспективный Су-57 впервые поднялся в воздух

Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 (заводской индекс Т-50), — детище ОКБ имени П. О. Сухого. Он создавался в рамках проекта ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Главная миссия Су-57 — прийти на замену тяжелому истребителю Су-27.

Новый двигатель на подходе

Пока у Су-57 нет собственного, оригинального двигателя. Но можно говорить, что силовая установка отечественного производства уже на походе. На первые серийные экземпляры истребителя будут установлены двигатели АЛ-41Ф1, а затем им на смену придут новые образцы под кодовым названием "Изделие 30", образцы которого уже испытываются в воздухе.

Преимущества Су-57

Главные характеристики истребителя Т-50 — малозаметность и многофункциональность. Он предназначен для ведения боя с любыми истребителями противника, для уничтожения наземных и надводных целей, способен выполнять функции ударного самолета и функции истребителя-перехватчика.

При проектировании и дальнейшего совершенствования конструкторы применяли и применяют новейшие технологии.