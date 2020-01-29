США в Европе отработают у границ РФ методы "войны будущего"

Войска США опробуют в Европе сценарий войны 2028 года. Как пишут "Известия", в военных маневрах будут задействованы 36 тысяч американских военных. Они высадятся на территории стран Европы, чтобы отработать "методы войны будущего" у границ с Россией. Этот факт, по мнению колумниста радио Sputnik Александра Хроленко, является непрозрачным намеком на то, какая страна рассматривается в качестве противника.

"Антироссийское содержание маневров очевидно — страны Балтии и Польша граничат только с Российской Федерацией и ее стратегическим союзником — Республикой Беларусь", — написал обозреватель.

Учения пройдут с января по июль и охватят всего 17 государств, в том числе Польшу, Германию, Латвию, Литву и приглашенную Грузию. По сценарию учений армии стран НАТО будут противостоять "неназванному, но сильному противнику". Пентагон анонсировал, что в учениях будет опробована новая экспериментальная стратегия и будут применены новейшие виды вооружений. Так, например, военные планируют "обкатать" основные танки M1A2 Abrams с комплексами активной защиты и другими новейшими приборами.

На территории Польши участники военных игр построят понтонный мост и переправят по нему 11 тысяч военнослужащих и технику.