США продадут Польше истребители F-35 со скидкой

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о том, что 31 января планируется подписание контракта с США на приобретение 32 истребителей-бомбардировщиков F-35.

Согласие на продажу Варшаве боевых самолетов Вашингтон дал в сентябре прошлого года. При обсуждении вопроса поставок американской техники Польша просила скидку и получила ее. Изначально сумма контракта составляла 6,5 млрд долларов, теперь — на 1,9 млрд меньше.

"Уже в эту пятницу в Демблине в 15.00 (17.00 мск) я подпишу договор на сумму 4,6 млрд долларов на приобретение 32 самых современных истребителей пятого поколения F-35", — написал Блащак в Twitter.

Приобретение американских истребителей связано со стремлением Польши избавиться от стоящих на вооружении в ее армии российских самолетов МиГ-29. Ранее сообщалось, что пока в европейскую страну не будет доставлена американская авиационная техника, МиГи выводиться из эксплуатации не будут.