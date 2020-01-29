"Действующий" польский подводный флот предложили отправить в музей

Обозреватель польского альманаха "Новая военная техника" Мариуш Чельма считает, что подводный флот его страны устарел настолько, что может выполнять только роль экспонатов в музее, но никак не боевые задачи.

"Во всем НАТО нет второго настолько устаревшего флота, — заявил он. — Никто ни в НАТО, ни в самой Польше не считает их (подводные лодки — прим. ред.) каким-либо орудием, которое можно использовать в случае угрозы", — констатировал он в интервью польским СМИ.

Известно, что всего в подводном флоте Польши всего четыре субмарины. Две из них — норвежского производства. Эти корабли типа Kobben были произведены еще в 1960-х годах. В военном ведомстве Польши признали, что они подлежат списанию.

Еще одна единица — лодка Orzel. Ее ввели в состав флота в 1986. Уже на протяжении шести лет ее никак не могут отремонтировать: с ней постоянно что-то случается. Так, несколько лет назад, когда ремонтные работы были завершены, субмарина получила серьезные повреждения при выходе из дока. Через несколько месяцев на Orzel произошел пожар.

Четвертая подводная ложка Bielik уже считается "старушкой" 2020 году она отметит 53-летие.

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