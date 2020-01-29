Заблокирован еще один ресурс, откуда шли рассылки писем о минированиях

Сегодня ФСБ РФ сообщает, что удалось установить еще один почтовый сервис, который использовался "электронным террористом" для массовой рассылки сообщений о минированиях объектов с массовым пребыванием людей в России.

В Центре общественных связей ФСБ пояснили, что на этот раз злоумышленники использовали швейцарский сервис Protonmail. com.

"На основании представления Генеральной прокуратуры совместно с Роскомнадзором с 29.01.2020 года на территории РФ доступ к информационным ресурсам сервиса Protonmail. com с ограничен", — сообщает ЦОС.

Как пояснили в ведомстве, сделано это для того, чтобы предотвратить в будущем массовые рассылки сообщений угрожающего содержания, "нарушающих массовый порядок и угрожающий функционированию социально значимых объектов".

Основание для блокировки

Сотрудниками ФСБ установлено, что именно с этого почтового сервиса были разосланы сообщения о "минировании" 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Более того, именно этот сервис ранее "использовался преступниками для рассылок ложных террористических угроз в отношении 123 аналогичных объектов".

Напомним, что это уже третий зарубежный почтовый сервис, заблокированный Роскомнадзором за распространение ложных сообщений о минировании объектов в России.

Директор одного из них — нидерландского Startmail. com — сегодня объявил о своем решении обратиться в суд, поскольку считает блокировку необоснованной. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.