На учебных занятиях в немецкой армии военнослужащим предложили проявить фантазию. Командование Бундесвера выделило для тренировок автомобили и призвало участников маневров представить, что они высаживаются из настоящих БМП.
Действующих боевых машин пехоты Puma катастрофически не хватает, поэтому на учебных занятиях командование предлагает военнослужащим представлять, что они высаживаются из настоящих БМП, пишет The Times.
Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Германии. Там признали, что лишь 20 процентов купленных БМП Puma боеспособны. Уточняется, что всего Бундесвер сделал заказ на 350 БМП Puma. Эта спецтехника считается в Германии самой продвинутой в своем классе.
В армии Германии не впервые принимают такие альтернативные решения. В 2015 году также на учениях НАТО, которые проходили в Норвегии, военнослужащим пришлось использовать выкрашенные черенки от метел для имитации орудия на боевой колесной бронемашине Boxer. Это было сделано из-за нехватки настоящих пулеметов
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