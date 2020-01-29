Из-за нехватки БМП военные Германии пересели на автомобили

На учебных занятиях в немецкой армии военнослужащим предложили проявить фантазию. Командование Бундесвера выделило для тренировок автомобили и призвало участников маневров представить, что они высаживаются из настоящих БМП.

В немецкой армии беда с техникой

Действующих боевых машин пехоты Puma катастрофически не хватает, поэтому на учебных занятиях командование предлагает военнослужащим представлять, что они высаживаются из настоящих БМП, пишет The Times.

Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Германии. Там признали, что лишь 20 процентов купленных БМП Puma боеспособны. Уточняется, что всего Бундесвер сделал заказ на 350 БМП Puma. Эта спецтехника считается в Германии самой продвинутой в своем классе.

Опять на те же грабли

В армии Германии не впервые принимают такие альтернативные решения. В 2015 году также на учениях НАТО, которые проходили в Норвегии, военнослужащим пришлось использовать выкрашенные черенки от метел для имитации орудия на боевой колесной бронемашине Boxer. Это было сделано из-за нехватки настоящих пулеметов