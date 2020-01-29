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Источник Правда.Ру

Из-за натовской программы подготовки армия ФРГ не в лучшей форме

Силовые структуры » Министерство обороны

Уполномоченный бундестага по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс во время общения с журналистами указал на то, что армия ФРГ переживает не лучшие времена.

"Я бы с удовольствием сообщил о повсеместном и ощутимом улучшении условий службы наших солдат. Но заявленные тренды в значительной степени пока неощутимы", — сказал Бартельс.

В эфире радио Sputnik эксперт Олег Глазунов согласился с немецким чиновником. Аналитик отметил, что армия Германии остается одной из сильнейших в Европе. Однако у военнослужащих нет никакого боевого опыта, все навыки приобретаются на учениях.

"Тем более, скажем прямо, натовская программа подготовки вооруженных сил оставляет желать лучшего. Поэтому, с этой точки зрения, немецкая армия — да, не в лучшей форме", — отметил Глазунов.

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что во время очередных учений будесвера командование предложило военнослужащим использовать автомобили вместо БМП, поскольку боеспособоной техники в армии катастрофически не хватает.

В связи с этим "Правда.Ру" вспомнила об эпизоде 2015 года, когда во время учений НАТО немецким солдатам пришлось использовать выкрашенные черенки от метел вместо пушечных стволов.

Темы фрг нато армия бундесвер олег глазунов
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