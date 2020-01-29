В Ираке разбился военный самолет

В иракской провинции Анбар потерпел крушение военно-транспортный самолет C-27J Spartan совместного производства Италии и США. По информации издания El Nashra точная принадлежность воздушного судна пока остается неизвестной. По предварительным данным, на борту самолета находилось четыре человека, все они погибли.

Некоторые источники утверждают, что самолет может принадлежать военно-воздушным силам США.

Это уже второй американский военный самолет, разбившийся за несколько дней. 27 января в Афганистане произошла авиакатастрофа с участием американского бомбардировщика, на борту которого находилось 10 человек. У самолета отказал двигатель.