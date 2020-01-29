Голунову подкинули наркотики, похищенные из вещдоков

Наркотические вещества, которые были подкинуты журналисту Ивану Голунову, были похищены полицейскими из хранилища вещественных доказательств. Расследование, начавшееся после громкого дела Голунова, установило, что полицейские, участвовавшие в задержании журналиста, использовали наркотики, которые ранее были изъяты при аресте наркоторговцев.

Полицейскими был значительно занижен объем изъятых наркотических веществ, чтобы в дальнейшем использовать их для "раскрытия" несуществующих преступлений. Примечательно, что осужденные наркоторговцы дали показания против полицейских. Они сообщили, что у них изъяли значительно больше наркотиков, чем было указано в протоколе.