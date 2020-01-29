Наркотические вещества, которые были подкинуты журналисту Ивану Голунову, были похищены полицейскими из хранилища вещественных доказательств. Расследование, начавшееся после громкого дела Голунова, установило, что полицейские, участвовавшие в задержании журналиста, использовали наркотики, которые ранее были изъяты при аресте наркоторговцев.
Полицейскими был значительно занижен объем изъятых наркотических веществ, чтобы в дальнейшем использовать их для "раскрытия" несуществующих преступлений. Примечательно, что осужденные наркоторговцы дали показания против полицейских. Они сообщили, что у них изъяли значительно больше наркотиков, чем было указано в протоколе.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.