3+2 = пустота: названы подлодки, способные за полчаса уничтожить мир

Три российских и две американских подводных лодки обладают возможностью уничтожить мир за полчаса.

Такой вывод сделали эксперты журнала National Interest (США). Причем, в составленный ими список вошли и только еще строящиеся модели субмарин.

Что же это за лодки-разрушительницы мира

На вооружении российского ВМФ:

Самые тихие субмарины с баллистическими ракетами проекта 955 "Борей". Подлодки проекта 667БДРМ "Дельфин" Подлодки проекта 885 М "Ясень-М".

К слову, "Ясень", по мнению авторов исследования, могут с расстояния 2 тыс. км от восточного побережья США "поразить цели до Великих озер".

На вооружении морфлота США:

Субмарины типа "Огайо". Подлодки типа "Колумбия", которые еще только планируется начать строить в 2021 году.

А ждать их американским военным придется, отмечает National Interest, не раньше 2031 года.