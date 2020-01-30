Три российских и две американских подводных лодки обладают возможностью уничтожить мир за полчаса.
Такой вывод сделали эксперты журнала National Interest (США). Причем, в составленный ими список вошли и только еще строящиеся модели субмарин.
К слову, "Ясень", по мнению авторов исследования, могут с расстояния 2 тыс. км от восточного побережья США "поразить цели до Великих озер".
А ждать их американским военным придется, отмечает National Interest, не раньше 2031 года.
"Эти корабли, в случае начала третьей мировой, смогут уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы",- считают эксперты журнала.
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