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3+2 = пустота: названы подлодки, способные за полчаса уничтожить мир

Силовые структуры » Министерство обороны

 Три российских и две американских подводных лодки обладают возможностью уничтожить мир за полчаса.

Такой вывод сделали эксперты журнала National Interest (США). Причем, в составленный ими список вошли и только еще строящиеся модели субмарин.

Что же это за лодки-разрушительницы мира

На вооружении российского ВМФ:

  1. Самые тихие субмарины с баллистическими ракетами проекта 955 "Борей".
  2. Подлодки проекта 667БДРМ "Дельфин"
  3. Подлодки проекта 885 М "Ясень-М".

К слову, "Ясень", по мнению авторов исследования, могут с расстояния 2 тыс. км от восточного побережья США "поразить цели до Великих озер".

На вооружении морфлота США:

  1. Субмарины типа "Огайо".
  2.  Подлодки типа "Колумбия", которые еще только планируется начать строить в 2021 году.

А ждать их американским военным придется, отмечает National Interest, не раньше 2031 года.

"Эти корабли, в случае начала третьей мировой, смогут уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы",- считают эксперты журнала.

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