На учениях в ЗВО военные показали огневую мощь танка Т-80

В Западном военном округе прошли масштабные учения, в ходе которых военные продемонстрировали все, на что способен танк Т-80.

Гвардейская танковая армия Западного военного округа (ЗВО) завершила масштабные учения в Московской области. Маневры приурочены к 77-й годовщине создания образования.

"Танковая карусель"

Программа маневров подразумевала боевые стрельбы танков во время хода по мишеням, которые располагались в квадрате около 2 тыс. кв. м. Задачу для боевых расчетов машин усложнили: мишени появлялись в зоне поражения на короткое время. В результате экипажи танков показали молниеносную реакцию при уничтожении целей. При прохождении этого этапа была применена тактика "Танковая карусель".

"В ходе учения военнослужащие на танках Т-72Б3 и Т-80 выполнили задачи по огневому поражению условного противника непрерывной стрельбой из штатного оружия", — говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

"Тропа разведчика"

В учениях были задействованы также разведчики, которые преодолевали полосу препятствий "Тропа разведчика". Условия этого этапа учений были приближены к боевым: часть "тропы" военным пришлось преодолевать под взрывами в выстрелами со стороны условного противника.

В военных играх приняли участие две тысячи военнослужащих и около 500 единиц военной техники.