Трамп указал на желание Болтона развязать "шестую мировую войну"

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выпустил серию сообщений, в которых резко раскритиковал уволенного советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает Fox News.

По словам главы Белого дома, Болтон вел слишком агрессивную внешнюю политику. Собственно поэтому советник и был отстранен от должности, признался Трамп.

"Если бы я его послушал, мы бы уже участвовали в Шестой мировой войне", — заявил глава США.

Трамп указал на то, что многие политики США отговаривали его дать должность советника Болтону, но он их не послушал. В итоге приходится констатировать, что они были правы: в период работы на должности Джон Болтон, по выражению Трампа, допустил множество критических ошибок.

Кроме того, Дональд Трамп считает неприемлемым, что буквально сразу после увольнения Болтон выпустит мемуары, по оценке хозяина овального кабинета, "противные и неправдивые".