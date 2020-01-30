Эрдоган поставил условие США: доставьте F-35 или верните деньги

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он способен найти замену американским истребителям F-35 в арсенале другой страны, в силах Анкары также наладить производство собственных военных самолетов. Кроме того, Эрдоган поставил условие Вашингтону: либо американцы все же доставят обещанные истребители, либо они должны вернуть деньги.

"Что касается темы по F-35, США сделали нас партнерами по созданию данных самолетов и закупили у нас множество компонентов для их изготовления. Они передали нам пять штук. Позднее возникли проблемы, было принято решение их нам не отправлять. Либо же они вернут нам деньги за эту работу, либо же они отдают нам самолеты", — приводит слова президента телеканал NTV.

И сами с усами

Эрдоган подчеркнул, что США — не единственная страна, способная выпускать истребители: много прекрасных образцов есть у других стран. Кроме того, сама Турция способна производить качественную военную технику.

Президент напомнил, что в настоящее время в Турции ведется разработка новейшего истребителя пятого поколения TF-X (Turkish Fighter — X), который был представлен в сентябре 2019 года.