На Северном флоте испытывают новую технику в экстремальных условиях

Водолазы Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота приступили к тренировкам в условиях сверхнизких температур. Это не уникальное, но и не рядовое явление.

"Водолазные спуски в условиях сверхнизких температур проводятся редко даже в приарктических районах. В тренировках принимают участие самые подготовленные водолазные специалисты", — поясняют в пресс-службе Северного флота.

Водолазы отрабатывают навыки обнаружения объектов на дне и подъема их на поверхность, тренируются в обследовании подводных коммуникаций.

"Тренировка водолазов проходит на многофункциональном водолазном катере "Иван Швец" в главной базе Северного флота — Североморске — при температуре воздуха ниже -20 градусов по шкале Цельсия. Ледовая обстановка в Кольском заливе позволяет выполнить поставленные задачи", — сообщает пресс-служба.

В тренировках применяется новое оборудование, в котором используется специальная система водообогрева. За действиями специалистов под водой ведется наблюдение с помощью специальных телеуправляемых аппаратов.