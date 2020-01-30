Ракетный комплекс "Бал" встал на вооружение Каспийской флотилии

В Дагестане состоялась торжественная церемония передачи Каспийской флотилии ракетного комплекса "Бал".

Береговые ракетные комплексы "Бал" могут производить как одиночные запуски, так и ракетные залпы. Один залп предполагает запуск 50 ракет.

"Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при неблагоприятных погодных условиях", — говорится на сайте Минобороны РФ.

Время приведения в готовность к бою составляет не более 10 минут. Запас хода — 850 км. Ракета, выпущенная из установки, большую часть времени летит над гладью воды, что делает почти невозможным ее перехват. Кроме того, такая траектория позволяет боевым расчетам экономить боеприпасы.

Высокая степень оснащенности делает установку автономной и эффективной

"Бал" состоит из:

самоходного командного пункта управления и связи;

самоходной пусковой установки;

транспортно-перегрузочной машины.

Всего в комплексе около 10 наименований технических систем.