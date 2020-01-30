Фронтовик спустя 75 лет пострелял из гаубицы на полигоне Кузбасса

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) организовали настоящий праздник для 94-летнего фронтовика-артиллериста Михаила Васильевича Асанова, передает пресс-служба Минобороны.

Встреча с "боевой подругой"

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы военнослужащие пригласили фронтовика на полигон Юргинский в Кемеровской области. Там они устроили Асанову встречу с "боевой подругой" — легендарной советской легкой противотанковой самоходной артиллерийской установкой ЗИС-30. Как сообщает пресс-служба ЦВО, артиллерист так обрадовался, что расчувствовавшись, расцеловал гаубицу.

"9 мая 1945 года мы салютовали в честь Победы именно из этих пушек ЗИС-30. Сегодня российская армия — это надежный щит нашей Родины. Хочу, чтобы нынешнее поколение, как отцы и деды, отстаивали мир на нашей родной земле", — сказал Асанов.

Знакомство с современной техникой

Познакомили артиллеристы Михаила Асанова и с современным оружием — показали гаубицу "Мста-Б". Более того, военнослужащие предложили бывалому артиллеристу пострелять. Ветеран не удержался и в составе расчета произвел несколько залпов, после чего доложил командиру расчета, что цель поражена.