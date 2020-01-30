Сотрудники ФСБ раскрыли цех по переделке охотничьего оружия в боевое

Пресс-служба ФСБ России сообщила о раскрытии незаконной деятельности сотрудников стрелкового клуба "Паритет-СВ".

В Калужской области они развернули нелегальную деятельность по переделке охотничьего оружия в боевое. В городе Юхнове руководители и сотрудники организации оборудовали целую мастерскую, где "оптимизировали" охолощенное оружие в автоматическое боевое.

"В складских помещениях, стрелковом тире и на территории стрелкового клуба из незаконного оборота изъято более 1200 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, сертифицированного как охотничьи карабины и массогабаритные макеты с восстановленными боевыми свойствами: пулеметы; пистолеты-пулеметы; различные модификации автомата Калашникова; снайперские винтовки и карабины; пистолеты и револьверы, а также большое количество патронов различного калибра", — сообщили в пресс-службе.

Владельцы клуба и сотрудники-производители задержаны.