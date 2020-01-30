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В Бурятии связисты осваивают современную технику в горных районах

Силовые структуры » Министерство обороны

Более 400 связистов Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, отрабатывают навыки работы в условиях высокогорного района.

Перед специалистами стоит задача установления линий связи через естественные препятствия местности, такие, как гора или лесополоса. Также они должны научиться оперативно решать вопросы выбора оптимального места для установки ретрансляторов.

"В ходе специальной подготовки связисты отработают нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи, проведут свыше 10 комплексных тренировок по применению современных унифицированных командно-штабных машин Р-149МА1 на базе БТР-80, радиостанций Р-166 на базе КАМАЗ-43114, модернизированных комплексных аппаратных и другой техники", — говорится в сообщении пресс-службы.

Цифра на службе у военных

Сегодня одной из важнейших задач для военного связиста являетсяумение наладить электронный обмен информацией между службами в рамках общей автоматизированной системы управления.

Специалисты Минобороны получили компьютеризированную систему для управления радиостанциями. Это на 40% сократило время выполнения задач, вдвое улучшило качество и дальность связи.

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