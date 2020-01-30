Китайское издание Science and Technology Daily выпустило восторженную статью о российских подлодках "Ясень-М". По мнению автора публикации, эти подводные корабли служат России надежной опорой в поддержании паритета в мирное время и станут прекрасными защитниками в вероятных морских сражениях.
Эти субмарины малозаметны и прекрасно вооружены, при этом настоящие, реальные возможности до сих пор никому не известны, ведь первый корабль только что спущен на воду.
"Выведенный из сборочного цеха в конце 2019 года атомный подводный крейсер К-573 "Новосибирск" станет образцом, по которому будут строиться все последующие подлодки проекта", — пишет китайское издание Science and Technology Daily.
По мнению автора статьи, именно этот корабль станет образцом субмарины с полностью реализованными возможностями АПЛ четвертого поколения. Сегодня, по мнению автора статьи, АПЛ действительно является "хозяином морей".
"Боевые возможности АПЛ "Новосибирск" значительно возросли, корабль может поражать любые виды целей и соответствует всем современным требованиям, которые предъявляет война на море", — заявил командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Константин Кабанцов
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.