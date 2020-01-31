На космическом корабле "Арго" 60% деталей будут отечественными

На заводе "Аэрокосмические композитные технологии" под Воронежем будут выпускать детали для космического корабля "Арго". Приоритет конструкторов — создание элементов из композитных материалов. Применение инновационных технологий обеспечит легкость и прочность будущего корабля.

"Применение композитных материалов в изготовлении корпуса корабля обеспечит два главных преимущества — легкость и прочность. В настоящее время доступ в Россию передовых мировых технологий и сырья для космической отрасли серьезно затруднен в связи с экономическими санкциями. Поэтому продукция Композитного кластера имеет важное импортозамещающее значение для нашей страны", — отметил преимущества новых технологий директор предприятий воронежского Композитного кластера Вячеслав Курсаков.

Работа на ВПК

Само предприятие должны запустить в 2022 году, а уже в следующем собираются наладить производство комплектующих для космического корабля "Арго". Всего до 2033 года запланирован выпуск 11 корпусов для "Арго". Кроме того, предприятие наладит выпуск продукции для военно-промышленного комплекса.