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На космическом корабле "Арго" 60% деталей будут отечественными

Силовые структуры » Министерство обороны

На заводе "Аэрокосмические композитные технологии" под Воронежем будут выпускать детали для космического корабля "Арго". Приоритет конструкторов — создание элементов из композитных материалов. Применение инновационных технологий обеспечит легкость и прочность будущего корабля.

"Применение композитных материалов в изготовлении корпуса корабля обеспечит два главных преимущества — легкость и прочность. В настоящее время доступ в Россию передовых мировых технологий и сырья для космической отрасли серьезно затруднен в связи с экономическими санкциями. Поэтому продукция Композитного кластера имеет важное импортозамещающее значение для нашей страны", — отметил преимущества новых технологий директор предприятий воронежского Композитного кластера Вячеслав Курсаков.

Работа на ВПК

Само предприятие должны запустить в 2022 году, а уже в следующем собираются наладить производство комплектующих для космического корабля "Арго". Всего до 2033 года запланирован выпуск 11 корпусов для "Арго". Кроме того, предприятие наладит выпуск продукции для военно-промышленного комплекса.

"Изготовление корпуса корабля и его элементов является одной из самых трудоемких, затратных и инновационных задач в процессе реализации проекта "Арго". Основной специализацией завода "АКТ" станет производство композитных конструкций, корпусов и деталей для космических кораблей многоразового использования, рамных конструкций, сопел-насадок ракетных двигателей и иных изделий на основе углеволокна" — рассказал о планах завода Курсаков.

Темы впк арго космос композитные материалы
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