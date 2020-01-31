Разработчик назвал точные характеристики нового боевого модуля АУ-220М

Новейший пушечно-пулеметный необитаемый модуль АУ-220М разработан специально для установки на различную бронетехнику. Он спроектирован таким образом, что может быть установлен как на существующие, так и на перспективные боевые машины пехоты. Об этом рассказали конструкторы нижегородского АО ЦНИИ "Буревестник".

Ранее были показаны прототипы АУ-220М, сейчас их доводят до совершенства: изменены и экстерьер, и "начинка".

"Испытания прототипов подтвердили заявленные ранее характеристики, но вместе с тем в процессе испытаний конструкция модуля подверглась ряду изменений: снижена высота модуля, что позволило сделать более удобным систему заряжания, на модуль установлен усовершенствованный телевизионный автомат сопровождения целей с более точными характеристиками", — уточнил Комов.

Многофункциональность и скорострельность

По описанию характеристик нового необитаемого модуля можно судить о его эффективности при ликвидации целей. По словам разработчиков, система способна поражать наземную легкобронированную технику и укрепления, мини-дроны, самолеты на низких высотах и вертолеты.