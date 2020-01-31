"Алмаз-Антей" покажет в Индии модель новейшего ЗРК "Викинг"

Производители военной техники мира готовятся к масштабному событию сферы — выставке DEFEXPO INDIA-2020, которая пройдет в индийском городе Лакхнау с 5 по 8 февраля. Свою продукцию представит и российский концерн ВКО "Алмаз-Антей".

"В рамках DEFEXPO INDIA-2020 концерн впервые в Республике Индия представит модели боевых средств ЗРК "Викинг", в том числе модель зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ из состава ЗРК "Викинг" в масштабе 1:3", — говорится в сообщении концерна.

"Викинг" — один из лучших против СНВ

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности четвертого поколения "Викинг" — это один из самых продвинутых комплексов против средств воздушного нападения (СНВ) противника. "Викинг" — один из "сыновей" в семействе "Буков" — изготавливается с применением композитных материалов, которые отличаются высокой прочностью и легкостью. Кроме того, покрытия комплекса обладают высокой рассеивающей способностью.

Двигательные установки предполагают изменяемый вектор тяги, в управлении системами машины используются инновационные цифровые вычислительные системы.