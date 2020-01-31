Airbus превратил легкий транспортник C295 в "летающий танкер"

Пресс-служба концерна Airbus сообщила об успешных тестах переделанного в заправщик транспортника C295. Самолет успешно перекачал топливо в полете в бак другой машины этой же серии.

Работа по превращению C295 в самолет для заправки велась на протяжении двух лет. Планер оснастили комплектом топливного оборудования, дополнительным местом для оператора заправки. Для легкости перекачки топлива машину оснастили системой типа "шланг-конус" длиной 30,5 метра, для контроля процесса установлена видеосистема дистанционного обзора.

Универсальность — залог многообразия

Транспортный самолет C295 выпускается с 1990-х годов. Изначально он был предназначен для переброски личного состава. Вместимость машины — 70 бойцов. Особенность планера в том, что он способен садиться на неподготовленные площадки. С тех пор на платформе С295 было создано несколько специализированных модификаций: